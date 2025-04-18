Украинка, ставшая 'Мисс США-2025', рассказала о скандале после конкурса: 'Унижает честь'

Адриана Пущак заявила, что Анна Филимонова оскорбила участниц.

Украинская модель, ставшая "Мисс США-2025", Адриана Пущак рассказала о скандале, который разгорелся после конкурса. Она заявила о том, что Анна Филимонова унижает честь участниц конкурса.

В интервью УНИАН Пущак поделилась, что Филимонова позволила себе оскорбительные обобщения, в частности, назвав участниц международного конкурса "престарелыми ужасными женщинами".

"Сегодня я была искренне разочарована тем, что жесткие, эмоционально оскорбительные высказывания прозвучали не просто со стороны посторонних людей, а от Анны Филимоновой - человека, который публично называет себя обладательницей национальной лицензии Miss Ukraine Universe. И что еще хуже - эти оскорбления были направлены в адрес всех победительниц конкурса, независимо от страны, номинации или титула. Такая формулировка шокирует - не только как личное оскорбление, а как открытый эйджизм и публичная дискриминация женщин, которые имеют смелость развиваться, мечтать и побеждать независимо от возраста", - поделилась модель.

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Кроме этого, Филимонова, по словам Пущак, сейчас активно рассылает угрозы судебными исками в адрес организаторов конкурса, а также давление оказывается на ее наставницу, коуча Ирину Бессмертную.

"Это очень печально. Особенно учитывая, что публичные заявления с оскорблениями, обвинениями в "покупке корон" и унижением чести других участниц - сами по себе могут быть квалифицированы как клевета, согласно действующему законодательству США. И поэтому любые дальнейшие угрозы от человека, который, очевидно, плохо ориентируется в американской юридической системе, выглядят не только абсурдно, но и потенциально опасно для него самого", - добавила Адриана.

Она отметила, что не представляла Украину на этом конкурсе - она представляла штат Иллинойс и получила титул в категории Petite абсолютно честно.

"Мы прошли серьезную подготовку, вкладывали силы, энергию, любовь и труд. И именно поэтому эта победа - заслуженная и чистая. Я верю, что настоящая красота - это не только внешность, но и душа. Настоящие королевы не унижают друг друга, а поддерживают. Мы пришли в эту сферу не для того, чтобы соревноваться, а чтобы объединять, вдохновлять и давать пример молодому поколению", - подытожила Адриана.

Напомним, модель Адриана Пущак в интервью УНИАН рассказала о подготовке к конкурсу "Мисс США - 2025", о победе и хейте после нее, о личной жизни, и почему решила переехать в Америку.

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