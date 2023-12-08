При этом девушки редко встречаются.

Известная актриса Ирма Витовская, сыгравшая главную роль в сериале "Леся+Рома", рассказала о родственных связях с певицей Тиной Кароль. Оказалось, что брат Кароль женился на сестре Витовской.

Однако, как призналась актриса в интервью Алине Доротюк, у них нет времени, чтобы основательно породниться. Они лишь изредка встречаются на семейных мероприятиях.

"Я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы породниться. У нее еще больше, шоу-бизнес еще больше не держится места дислокации. Но да, у нас были определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Это очень редко", – поделилась Витовская.

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Известно, что брат Кароль - Станислав Либерман - женился на девушке по имени Наталья, которая является сестрой Ирмы Витовской. Сама Кароль об этом рассказала еще в 2018 году.

Тогда певица говорила, что они всей семьей пришли просить руки и седца Натальи.

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наталью, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек", – рассказывала Кароль.

Напомним, ранее известный украинский певец намекнул на свадьбу.

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