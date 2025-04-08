Француз уже прокомментировал получение важной награды.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил важную военную награду известному французскому писателю, режиссеру-документалисту и философу Бернару-Анри Леви. Иностранец, который уже много лет поддерживает Украину, был награжден знаком отличия "За содействие войску".

Об этом сообщил Сырский на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что был рад наградить француза этим знаком отличия, а также назвал его настоящим другом нашей страны. Главнокомандующий ВСУ опубликовал совместное фото с режиссером, на котором было видно и саму награду.

"Мне было приятно вручить награду Главнокомандующего ВСУ "За содействие войску" Бернару-Анри Леви, французскому философу, писателю, документалисту, политическому журналисту и интеллектуалу, настоящему другу Украины и моему хорошему другу", - написал Сырский.

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В своем Instagram Леви, известный по картинам "День и ночь", "Смерть в Сараево", уже успел прокомментировать награждение. Он поблагодарил за награду и отметил, что для него это большая честь получить военный знак отличия.

"Для гражданского лица одна из самых высоких военных наград Украины. Для французского писателя, который работает здесь с 11 лет, это означает мир. Меня только что наградил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский", - указал философ.

Французский писатель также успел побывать в Сумской области. Он посетил украинских защитников и пообщался с ними. Бернар-Анри подчеркнул, что Сумы - это столица боли.

"Кого интересуют Сумы, Восток Украины? Только вчера российские преступники запустили 95 успешных беспилотников и ракет. Вот, где на кону будущее Путина, Трампа и всего мира. Сумы - столица боли и сопротивления в мире. И поэтому я здесь", - написал знаменитость.

Отметим, что свою проукраинскую позицию Бернар-Анри Леви продемонстрировал еще в 2014 году. Тогда он приезжал в Киев, где выступал на Майдане Независимости, и поддерживал украинцев. В 2022 году француз публично осудил путинский режим и до сих пор активно поддерживает нашу страну. За это время он много раз бывал на фронте и воочию видел, как выглядит террор россиян.

Кроме того, Леви снял в Украине три документальных фильма о полномасштабном вторжении России - "Почему Украина", "Слава Украине" и "С Украиной в сердце". Трансляции картин проходили в ООН и Конгрессе США. А также он оказывал финансовую помощь пострадавшим от войны. Свои средства он направил на реконструкцию Изюмской центральной городской больницы.

Напомним, ранее Таня Муиньо получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги. Украинского клипмейкера признали "Режиссером года".

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