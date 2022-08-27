Андрей Хветкевич признался, что у него с избранником очень насыщенные отношения. Сейчас они находятся в отпуске.

Участник реалити-шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич, который недавно сделал каминг-аут, теперь рассказывает больше подробностей о своих отношениях с мужчиной. Так, сейчас Андрей находится в отпуске на круизном лайнере со своим избранником - колумбийцем Фелипе. Хветкевич отметил, что его возлюбленный давно мечтал о таком отдыхе.

"Это ЛГБТ-круиз, о котором мечтал Фелипе. Но здесь достаточно женщин и молодых гетеро-пар. Этот круиз дороже обычного потому, что программа спектаклей и пати очень насыщена. На обычном круизе очень скучно, сравнивая с этим", - рассказал экс-участник реалити-шоу со Златой Огневич.

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Также Хветкевич дал ответы на вопросы подписчиков. Так, он рассказал, что у него с Фелипе довольно страстная пара, и колумбиец очень ревнив. А о распределении ролей в паре написал так:

"Это один из стереотипов. Это очень некорректный вопрос, даже к обычным парам – мужчинам и женщинам. Потому что не должно быть чисто мужских, или чисто женских обязанностей".

Напомним, шокировавший каминг-аутом Хветкевич рассказал о реакции мамы на его помолвку с мужчиной.

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