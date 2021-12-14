Южнокорейская актриса Пак Со Дам, исполнительница одной из главных ролей в оскароносной ленте "Паразиты", заболела раком.
Об этом сообщили в ее агентстве Artist Company, пишет The Hollywood Reporter.
Во время регулярного медицинского осмотра у актрисы диагностировали папиллярный рак щитовидной железы. Она уже перенесла операцию.
Читайте такжеТриумфатор Оскара-2020: интересные факты о южнокорейском фильме "Паразиты" (видео)Из-за плохого состояния здоровья актриса пропустит рекламные мероприятия, связанные с лентой Special Cargo, в котором она сыграла главную роль. Этот криминальный боевик должен выйти в прокат в январе 2022 года.
Неизвестно, будут ли отложены съемки следующего фильма Пак - "Призрак" режиссера Ли Хе-младшего.
Со Дам начала актерскую карьеру в 2013 году. Мировую известность получила после премьеры драматической ленты "Паразиты". В фильме Пак Со Дам сыграла одну из главных ролей — дочь Ги Тхэка, которая устраивалась на работу учительницей рисования.
"Паразиты" — лауреат премий Оскар-2020 в номинациях Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучший оригинальный сценарий, Лучший художественный фильм на иностранном языке, а также Золотой пальмовой ветви.