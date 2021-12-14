30-летняя актриса перенесла операцию.

Южнокорейская актриса Пак Со Дам, исполнительница одной из главных ролей в оскароносной ленте "Паразиты", заболела раком.

Об этом сообщили в ее агентстве Artist Company, пишет The Hollywood Reporter.

Во время регулярного медицинского осмотра у актрисы диагностировали папиллярный рак щитовидной железы. Она уже перенесла операцию.

Читайте такжеТриумфатор Оскара-2020: интересные факты о южнокорейском фильме "Паразиты" (видео)Из-за плохого состояния здоровья актриса пропустит рекламные мероприятия, связанные с лентой Special Cargo, в котором она сыграла главную роль. Этот криминальный боевик должен выйти в прокат в январе 2022 года.

Неизвестно, будут ли отложены съемки следующего фильма Пак - "Призрак" режиссера Ли Хе-младшего.

Со Дам начала актерскую карьеру в 2013 году. Мировую известность получила после премьеры драматической ленты "Паразиты". В фильме Пак Со Дам сыграла одну из главных ролей — дочь Ги Тхэка, которая устраивалась на работу учительницей рисования.

"Паразиты" — лауреат премий Оскар-2020 в номинациях Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучший оригинальный сценарий, Лучший художественный фильм на иностранном языке, а также Золотой пальмовой ветви.

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Автор: Анастасия Печенюк