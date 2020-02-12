Триумфатор Оскара-2020: интересные факты о южнокорейском фильме "Паразиты" (видео)

Южнокорейский фильм "Паразиты" стал настоящим открытием церемонии Оскар-2020.

Оскар-2020 состоялся в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе и абсолютным победителем 92 церемонии награждения престижной кинопремии стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.

Картина получила главную статуэтку – "Лучший фильм", хоть и снята не на английском.

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Также "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший сценарий". Режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо также получил статуэтку.

В фильме рассказывается о жизни бедной семьи, которая живет в подвале, но однажды им удается втереться в доверие к богатой семье.

Получилось одновременно смешно и страшно, сентиментально и кроваво.

До Оскара "Паразиты" успели забрать и другие важные награды: золотую пальмовую ветвь в Каннах и "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке.

Фильм получил 130 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете меньше 12 миллионов. Кроме того, телеканал HBO собирается снять мини-сериал по мотивам "Паразитов".

Права на показ "Паразитов" были проданы в 192 страны, что стало рекордом для южнокорейского фильма.

Как ранее сообщал УНИАН, главную премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий получили Пон Чжун Хо и Хан Джин Хо за фильм "Паразиты".