Триумфатор Оскара-2020: интересные факты о южнокорейском фильме "Паразиты" (видео)
Оскар-2020 состоялся в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе и абсолютным победителем 92 церемонии награждения престижной кинопремии стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.
Картина получила главную статуэтку – "Лучший фильм", хоть и снята не на английском.
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Также "Паразиты" победили в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший сценарий". Режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо также получил статуэтку.
В фильме рассказывается о жизни бедной семьи, которая живет в подвале, но однажды им удается втереться в доверие к богатой семье.
Получилось одновременно смешно и страшно, сентиментально и кроваво.
До Оскара "Паразиты" успели забрать и другие важные награды: золотую пальмовую ветвь в Каннах и "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке.
Фильм получил 130 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете меньше 12 миллионов. Кроме того, телеканал HBO собирается снять мини-сериал по мотивам "Паразитов".
Права на показ "Паразитов" были проданы в 192 страны, что стало рекордом для южнокорейского фильма.
Как ранее сообщал УНИАН, главную премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий получили Пон Чжун Хо и Хан Джин Хо за фильм "Паразиты".