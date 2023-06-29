На странице артиста в Instagram впервые за долгое время появился новый пост.

Певец Олег Винник, который недавно дал первое с начала полномасштабной войны интервью, рассказывал, что он потерял доступ к своим страницам в соцсетях. Впрочем, вчера там появился новый пост.

Как оказалось, кто-то из команды певца заговорил о его концертах в Украине, которые Винник так и не дал в 2021 году. Фанов заверили, что они наконец-то смогут получить деньги за отмененные выступления.

Внезапный пост на странице Винника удивил фанатов. Одни думают, что сам певец восстановил доступ к странице и пытается "искупить грехи" прошлого. Другие же считают, что это делает его менеджер.

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В комментариях начались серьезные споры. Пользователи пишут:

"Люди! Опомнитесь, какая сломанная страница? Чувак уехал из страны, просидел в Германии, как крыса, а теперь ему нужно снова на сцену, потому что сожрал все деньги за 1,5 года. Если бы страницу взломали, то можно сделать новую и написать всем звездам шоубиза, в чем проблема, все репостят в сторис и люди возвращаются на новую страницу!"

"Ждем, Олег, вашего возвращения в Украину!"

"Я рада, что страницы любимого украинского артиста наконец-то "ожили"! Жду продолжения... Пожелания только самые лучшие!"

"Неужели вернулся горе-певец?"

"Это подтверждение того, что Винник был болен в то время и концерты отменялись (это мое мнение)".

Что известно о "возвращении" Винника

Недавно певец дал новое интервью и впервые объяснил свое внезапное исчезновение. Винник уверял, что у него нет доступа к блогу, поэтому он не может общаться с поклонниками. Кроме этого, он раскрыл детали своей болезни. Он не стал озвучивать диагноз, но заверил, что его болезнь уже не смертельна.

Впрочем, Винник сильно изменился. В новом интервью можно заметить, что певец стал совсем другим. Несмотря на все его попытки оправдаться, "возвращение" мало кто оценил. Признания Винника вызвали немало негатива.

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