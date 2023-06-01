Он затянул ситуацию, поэтому она усугубилась.

У украинского певца Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказала его супруга Екатерина Репяхова, у него давно болит рука, однако он долго не обращался к врачу, из-за чего ему стало хуже.

Больше затягивать с визитом к медикам он не мог. Поэтому отправился на рентген и к врачу-ортопеду. Однако по рентгену врачи не смогли определить причину боли, поэтому отправили артиста на МРТ.

Репяхова добавила, что проблема с рукой серьезная, ее нужно немедленно лечить. В противном случае могут быть необратимые последствия.

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"Я поняла, что ничего хорошего нет. Надо лечиться. Так что впереди еще лечение Виктора Франковича. Если не лечить, то может вообще руку прекратить поднимать", - сказала Катя в инста-сториз.

Напомним, проблемы есть и у младшего сына Павлика. Как ранее рассказал музыкант, его ребенок не всегда реагирует на обращения к нему. Вероятно, у него могут быть нарушения слуха.

Звездное семейство возит ребенка по врачам и обследованиям, чтобы исправить ситуацию.

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