Знаменитость ежедневно испытывала невыносимую боль.

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая страдает синдромом мышечной скованности, призналась, что принимала смертельную дозу лекарств, чтобы утолить боль. Артистка рассказала, что спазмы настолько сковывали ее тело, что она не могла этого терпеть.

Неизлечимую болезнь у исполнительницы обнаружили в 2022 году, однако, по ее словам, первые симптомы синдрома она почувствовала еще в 2008 году. Это заболевание приводит к ригидности мышц, двоению в глазах и человек почти не может двигаться.

Как пишет издание Hollywood Reporter, медики потратили 10 лет, чтобы диагностировать болезнь у Дион. В течение этого времени певица постоянно страдала от невыносимых болей, которые пыталась заглушить таблетками. Звезда стала зависимой от таблеток. Со временем ее организм перестал реагировать на обезболивающее, и она принимала смертельную дозу препарата.

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"Честно говоря, я не знала, что это может меня убить. Я принимала, например, перед выступлением 20 миллиграммов. В какой-то момент мое тело привыкло к нему... 20, 30, 40... Это расслабляло все мое тело. Но потом ты привыкаешь и оно больше не работает", - поделилась артистка.

Однажды доза лекарства достигла 90 миллиграммов. Именно столько препарата Селин употребляла ежедневно, чтобы утолить боль. Исполнительница была на грани жизни и смерти.

Напомним, ранее больная Селин Дион рассказала о невыносимой боли во время пения.

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