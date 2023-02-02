Королеву сняли без фильтров.

Предательница Наташа Королева, которая родилась в Украине, но живет в РФ и молчит о полномасштабной войне против нашей страны, ужаснула своим внешним видом. У певицы буквально "плывет" лицо, она уже не может это скрыть.

В сети появился новый ролик, на котором Королеву сняли без фильтров. Едва ли предательница ожидала, что на видео она будет выглядеть совсем не так, как на своих "отфотошопленных" фото.

Пользователи сети ужаснулись. Королева сильно изменилась, она явно переборщила с "уколами красоты", ведь теперь ее лицо будто "плывет" от переизбытка манипуляций с кожей. Раздутые щеки все сильнее "тянет" вниз, глубокие носогубные морщины и подбородок, который "живет своей жизнью" - Королева, судя по всему, вместе с совестью потеряла еще и былую внешность.

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Наташа Королева - как украинская певица стала предательницей

После 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, Наташа Королева ни разу не высказалась в поддержку родной страны. Предательница родилась в Киеве, но уже много лет живет и работает в Москве.

9 мая Королева с мужем-путинистом Тарзаном выступили в Кремле в советских костюмах. Также она заявляла, что супруг-стриптизер пойдет на войну убивать украинцев.

Мама Королевой безоговорочно осуждает преступный режим Кремля. Она живет в США и, как отмечает сама певица, их взгляды не совпадают.

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