Недавно Королева прилетела к родным в США.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева молчит о войне в Украине, а вот ее мама безоговорочно осуждает преступный режим Кремля. Более того, женщина неоднократно негативно высказывалась в адрес своего зятя-путиниста Тарзана.

И если с Тарзаном у них отношения напряженные, то с дочерью женщина продолжает общаться. Они вместе отметили Рождество в США, куда сбежали родные Королевой от войны.

Певица рассказала, что их взгляды с мамой на полномасштабное вторжение не совпадают, однако стоит быть мудрее, чтобы не испортить отношения с близкими людьми.

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"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", – написала певица.

Позиция Наташи Королевой по войне в Украине

Наташа Королёва, которая родилась и выросла в Киеве, с начала полномасштабной войны молчит о зверствах, которые захватчики творят на чужой земле. Она цинично продолжает выступать на праздниках в Кремле. Очевидно, долгие годы жизни в России и высокие гонорары оказались важнее родины.

Также Наташа говорила, что если ее мужу Тарзану придется принимать участие в "специальной военной операции" (так в РФ называют войну, - ред), то она с радостью его поддержит.

Кроме того, недавно появился новый санкционный список против лиц, поддерживающих войну в Украине. В этом перечне оказался и Тарзан. Артист дерзко отреагировал на санкции и обратился к Владимиру Зеленскому.

"Под санкциями нам жить не ново, в оч*о себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет, тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ", - сказал Тарзан.

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