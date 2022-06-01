Певица сказала, что они провели несколько дней вместе.

Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, что у ее бывшего мужа Эдгара появилась новая возлюбленная. Деталей звезда не раскрыла, однако уточнила, что они нашли общий язык. Об этом Слава рассказала в интервью программе "ЖВЛ".

"Я ни с кем не лезу на конфликты. Очень хорошая девочка, она Лауре косички заплетала. Все нормально, у меня нет никаких претензий. Немного некомфортно, такого вижуала у меня не было, но девочка хорошая", - сказала Слава.

Отметим, сейчас Каминская уехала в Нидерланды со своими детьми. Такое решение она приняла почти сразу после полномасштабного вторжения РФ, чтобы спасти своих детей. Как скоро она вернется в Украину - неизвестно, однако пока что ищет жилье там.

Напомним, экс-мужа Славы Каминской обвинили в бездействии во время войны, она его защитила.

Вас также могут заинтересовать новости: