Она пытается жить вопреки всем обстоятельствам.

Украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала, почему не поехала за границу в начале полномасштабного вторжения.

Артистка отметила, что у нее было много возможностей, однако она не захотела. Главная причина - это любовь к Украине.

"У меня такая фамилия, у меня такие корни, я настолько украинка. Мой дед - преподаватель украинской филологии в красном университете. Именно он прививал любовь к украинскому языку Рыбчинскому, это его ученик, и Нине Матвиенко. Я навсегда остаюсь в Украине. У меня было так много возможностей уехать. Я очень люблю Киев", - сказала Наталья в интервью для Ukraine World News.

Она также отметила, что с 1999-го года делает все, чтобы развивать украинскую культуру и шоу-бизнес.

"Тогда было не модно петь на украинском, но у меня уже появилась песня "Місяць", а к ней с Рыбчинским песня "Самота". То есть все свои первые шаги я делала, не забывая украинскую культуру, украинский язык", - сказала певица.

Поэтому подчеркнула, что как бы сейчас трудно не было бы жить в стране, где идет война, она все равно имеет только такие планы:

"Я буду здесь. У меня есть такая внутренняя сила держаться несмотря на все это. Я тот человек, у которого во время войны семья дома, никуда не выезжала, у меня нет бомбоубежища, мы и с детьми, с собаками, и с мужем живем в Киеве, ездим с мужем по фронтам. То есть мы находим силу не бояться жить дальше".

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская прокомментировала хейт относительно удочерения детей.

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