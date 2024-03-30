По ее словам, спокойная беседа - лучший способ решить проблемы.

Певица Наталья Могилевская в конце прошлого года призналась, что стала мамой двух дочерей. Она взяла в свою семью приемных детей, поэтому им нужно было время для адаптации. В связи с этим артистка два года не рассказывала о пополнении.

Однако сейчас она охотно делится методами воспитания своих детей. По словам артистки, она их не бьет и не кричит. Могилевская говорит, что лучше всего - спокойная беседа.

"Я не бью и не кричу. Эти вещи травмируют и травмировали меня. И вообще травмируют людей. Я сегодня читаю книги, как нужно воспитывать. И я понимаю, что нормальная спокойная беседа, глаза, которые поняли тебя, это гораздо более быстрый способ, как научить ребенка. Дать по жопе - это долгий путь. Из-за травм, из-за оскорблений и прочее. То есть это детское поведение у родителей", - призналась певица в комментарии для Ukraine World News.

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Она добавила, что взрослое поведение - это умение говорить и спокойно решать все проблемы. Очень важно, чтобы дети ощущали безопасность рядом со своими родителями.

"Давай так договоримся, я все равно буду тебя любить, что бы ты ни сделала. Чем я могу тебе как отец, как мать помочь", - добавила Могилевская.

Напомним, ранее Могилевская рассказала, как ее дети реагируют на атаки.

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