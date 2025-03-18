'У меня есть клиенты': Анна Саливанчук призналась, чем кроме театра зарабатывает на жизнь

Украинская актриса Анна Саливанчук стала героиней специальной рубрики от проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ и благодаря бьюти-гуру Егору Андрюшину перевоплотилась в пылкую брюнетку. В разговоре с эпатажным стилистом она призналась, что работает не только в театре, но и семейным психологом.

В октябре прошлого года Анна Саливанчук окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности психология и получила степень магистра. Как выяснилось, таким образом звезда пыталась спасти собственный брак, но новые знания лишь подтолкнули ее к разводу.

"Во время войны, когда были закрыты все театры и когда вообще не снимали кино, я решила поступить в Институт последипломного образования Шевченко на семейную психологию, чтобы спасти брак. Когда я начала учиться, поняла, что надо спасать саму себя, и развелась", - поделилась Анна Саливанчук.

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Во время перевоплощения для "Ближе к звездам" актриса призналась, что не только дипломированный, но и практикующий семейный психолог. Служение в театре, съемки в кино, гастроли и блогерство она умело совмещает с консультациями.

"У меня есть два клиента, которым я помогаю. Но пока моя основная профессия всем нужна", - похвасталась Анна Саливанчук и подчеркнула, что уходить со сцены ради психологии пока не готова.

Более того, актриса мечтает реализоваться еще и как многодетная мама. Через два года после сложного развода в ее жизни появился любимый мужчина. Не исключено, что именно поэтому Анна задумывается сразу о троих детях.

"Я с 20-ти лет хотела быть мамой и была уверена, что первым будет мальчик. Я хочу еще детей и, возможно, аж троих. Я бы хотела трех девочек сразу. Очень люблю детей, я очень хорошая мама. Это одно из моих главных вдохновений", - рассказала актриса в интервью.

Еще больше эксклюзивных подробностей из жизни знаменитостей и потрясающих звездных перевоплощений от Егора Андрюшина смотрите каждое воскресенье утром в программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

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