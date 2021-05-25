Наследник принца Гарри может появиться на свет раньше запланированного срока.

Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться раньше срока.

Об этом сообщает The Sun.

Последнее время вокруг пары разгорелся скандал, который все не может утихнуть. А все из-за их интервью Опре Уинфри. В связи со сложившейся ситуацией Меган находится в постоянном стрессе. Поэтому у нее есть риск преждевременных родов, хотя появление на свет их дочки запланировано на конец июня.

"Фактически это может случиться в любой ближайший момент", - цитирует инсайдера таблоид.

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Автор: Диана Могилевич