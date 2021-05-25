Меган Маркл может преждевременно родить / instagram.com/sussexroyal
Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может родиться раньше срока.
Об этом сообщает The Sun.
Последнее время вокруг пары разгорелся скандал, который все не может утихнуть. А все из-за их интервью Опре Уинфри. В связи со сложившейся ситуацией Меган находится в постоянном стрессе. Поэтому у нее есть риск преждевременных родов, хотя появление на свет их дочки запланировано на конец июня.
"Фактически это может случиться в любой ближайший момент", - цитирует инсайдера таблоид.
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