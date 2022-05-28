СМИ сообщают, что исполнительница улетела на химиотерапию в США.

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая высказалась в поддержку Украины, продолжает свою борьбу с раком.

По сообщениям СМИ, у 68-летней звезды произошел рецидив онкологии.

"Лайма Вайкуле в Штатах на химии. Плоха она совсем", - такое сообщение появилось утром в 28 мая в телеграм-канале "НеМалахов СЛИВки".

Данных об источниках этой информации нет, как и официальных подтверждений.

"Говорят, шансы не велики. Рецидив из прошлого", - также отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ звучала информация о том, что Вайкуле улетела в США вместе со своим возлюбленным Андреем Латковским. Официальная причина отъезда - по медицинским обстоятельствам.

По данным СМИ, Вайкуле не собирается возвращаться в Латвию минимум до лета этого года.

"Я сейчас нигде не появляюсь из-за того, что у меня своя война, с которой мне следует справиться. Но я ничего не хочу говорить... Сейчас неприлично говорит о своих проблемах", – сказала Лайма Вайкуле в комментарии СМИ.

Ранее Вайкуле рассказывала, что американские доктора обнаружили у нее онкологию еще в 1991 году. Ей говорили, что вероятность победы над болезнью невелика, но как отметила артистка, ей повезло.

"Это судьба. Значит, я не все сказала. Значит, мне еще надо что-то сделать, что-то понять", - отмечала она в интервью.

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