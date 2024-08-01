Певец прокомментировал признание женщины.

Известный украинский певец Александр Пономарев впервые высказался о каминг-ауте его 30-летней дочери Зои от продюсера Елены Мозговой. Артист объяснил, как относится к ориентации женщины.

Как известно, на днях Зоя заявила, что у нее гомосексуальная ориентация. Она опубликовала фотографию с любимой Юлией и отметила, что очень счастлива в отношениях с женщиной.

Сам Александр неохотно говорит о каминг-ауте дочери. Он не ответил, поддерживает ли женщину. Единственное, что отметил артист, что это исключительно выбор каждого человека, с кем строить отношения. Пономарев добавил, что Зоя имеет право быть с тем человеком, с которым ей комфортно.

"Не хочу комментировать сейчас. Эта история не совсем сейчас комфортная. Каждый выбирает свой путь, у каждого своя дорога", - лаконично сказал исполнитель.

В то же время стало известно, кем именно является избранница 30-летней Мозговой. Юлия родом из Харькова, где жила и училась много лет. Позже она уехала за границу, кстати, Зоя также живет за пределами Украины. Возлюбленная Мозговой открыла собственный бизнес. Она работает в сфере SEO-оптимизации. У Юлии есть двое 5-летних дочерей-близняшек.

Пока неизвестно о том, как долго пара в отношениях, но в своем посте Зоя благодарила Юлию за год вместе, поэтому можно сделать вывод, что женщины уже длительное время в отношениях. Сейчас влюбленные путешествуют по Швейцарии.

К слову, мама Зои - Елена Мозговая - пока никак не комментировала каминг-аут дочери.

Напомним, ранее Александр Пономарев трогательно обратился к своей покойной матери. Он опубликовал архивное фото женщины.

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