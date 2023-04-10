Лаура Бенанти снова потеряла ребенка.

Голливудская актриса Лаура Бенанти 3 апреля выступала на круизном лайнере под названием "Круиз Бродвеем". Во время мероприятия, находясь прямо на сцене, у нее случился выкидыш.

Актриса уже знала, что с ней происходит, так как ранее уже переживала подобную трагедию.

На своей странице в Instagram она написала, что в зале находилось более 2 тысяч людей, поэтому она продолжила выступать, несмотря на все происходящее.

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"Мы убиты горем, но мы снова пройдем через это вместе (с мужем, - УНИАН), как мы и многие другие сделали это раньше. Я делюсь всем этим не для того, чтобы вызвать сочувствие или внимание, а для того, чтобы напомнить многим людям и семьям, которые страдают и будут страдать таким образом, что в такой потере нет ничего постыдного. Что вы не одиноки. И себе тоже напомнить", - написала актриса.

Кто такая Лаура Бенанти

Лаура Бенанти - американская актриса и певица, лауреат премии "Тони". Она снималась в таких фильмах как "Держи ритм", "Жизнь на Марсе", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Супергерл" и других.

Напомним, ранее известная украинская певица призналась, что потеряла ребенка во время войны.

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