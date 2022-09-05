Солоха рассказала, что переживала сильные нервные срывы.

Украинская музыкальная исполнительница Солоха, настоящее имя которой - Тереза Балашова, поделилась личной трагедией. Весной 2022 года она узнала, что ждет ребенка. Однако ему не суждено было родиться. Подробностями знаменитость поделилась в интервью со Славой Деминым.

"Сейчас я не беременна. К сожалению, я потеряла ребенка, потому что у меня были нервные срывы. Я уже всю эту ситуацию выплакала. Длительное время я приходила в себя. Очень тяжело, но произошло как произошло", - рассказала музыкант.

Когда звезда потеряла ребенка, она купила бутылку вина и сама ее выпила. Солоха призналась - не знает что посоветовать женщинам, которые оказались в подобном положении.

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"Честно говоря, я не знала как пережить. Я просто купила бутылку вина и сама ее выпила. Потому что я не знала как мне разрядиться. Я ведь, во-первых, никому почти ничего не говорила. Это для меня было сакральное. Как говорят - три месяца переживаешь, тогда уже все будет хорошо. Наиболее тяжелое время - это три месяца, когда плод формируется. Я ждала три месяца и потом уже хотела рассказать. Я об этом узнала в 10 утра, когда была на приеме у врача. Я была сама. Я не понимала, что делать, у меня был взрыв мозга", - сказала звезда.

Чтобы хоть как-то отвлечь себя от мыслей о пережитой трагедии, артистка ушла в работу.

Напомним, жена победителя "Голоса країни" Сасанчина призналась, что потеряла ребенка.

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