Лада Лузина убеждена, что многие украинские артисты не прошли испытание войной.

В прошлом украинская журналистка светской хроники, а сейчас писательница Лада Лузина высказалась о сбежавшем из Украины Олеге Виннике и молодой артистке Klavdia Petrivna. Она сравнила их творчество и объяснила, какие изменения произошли в украинской культуре за время войны.

Лузина проанализировала, как полномасштабное вторжение повлияло на популярность звезд. Она рассказала об артистах, которые не прошли испытания войной, среди таких и Винник. Писательница убеждена, что мало кто из звезд выстоял перед многими вызовами последних трех лет. Однако Олег, по ее мнению, в самом худшем положении.

"Испытания войной мало кто из наших артистов выдержал. Не буду говорить, что никто, но действительно - очень немногие. Некоторые звезды оказались в очень неприглядном положении. Кто-то совсем в позорной ситуации, как Олег Винник. А кто-то просто не смог увидеть себя в новых обстоятельствах, прожить все вместе со страной, вписаться в новую реальность", - отметила Лада в интервью OBOZ.UA.

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В то же время она говорит, что 19-летняя певица Klavdia Petrivna, которая долгое время скрывала свое лицо под масками и шляпами, вызывает у нее восторг. Писательница следит за творчеством артистки и поражена успехом, которого достигла звезда за короткий промежуток времени.

Лузина добавила, что за время большой войны произошли большие изменения в украинской культуре. Она убеждена, что сейчас кино и артисты переживают не лучшие времена. Зато люди стали больше ценить театральные представления.

"Появились новые звезды, такие как Klavdia Petrivna. Не буду врать, что я следила за ее становлением и впечатляющим финансовым успехом. Собрать несколько раз такую площадку, как Дворец Спорта, это безусловно коммерческий успех. Но в целом сейчас сильно ушли в тень кино и эстрада. У театра, наоборот, открылось новое дыхание. Он давно не переживал такого подъема. И не только на "Конотопской ведьме", практически на всех спектаклях - полные залы. Это этап, которого театр ждал давно и сейчас с интересом проживает", - добавила экс-журналистка.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna кардинально сменила имидж. Артистка показалась в новом образе на последнем концерте.

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