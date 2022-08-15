Певица рассказала о своей возлюбленном с улыбкой на лице.

Украинская певица Надя Дорофеева ответила на вопрос журналистов, как прошла ее встреча с Михаилом Кацуриным после того как она вернулась в Украину.

Изначально звезда засмущалась. Она призналась, что публично еще не обсуждала тему отношений с новым возлюбленным. При этом Дорофеева рассказала, что первая встреча с Кацуриным после ее возвращения в Киев была теплой.

"Я очень счастлива. Это все что я могу сказать", - сказала певица с улыбкой на лице в эфире телемарафона.

Также звезда сказала, что очень соскучилась за своим возлюбленным, пока была за границей и выступала на благотворительных концертах. По ее словам, ей очень приятно находиться рядом с ним.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о разводе Дорофеевой и Дантеса. Позже выяснилось, что певица строит отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Кроме того, ранее таролог ответила, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева.

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