Мужчина выступил в суде.

Ведущего Александра Педана, который известен по программам "Сердца трех", "Кто сверху?", "Эксы" и многими другими телепроектами, захейтили украинцы.

Дело в том, что в Telegram - канал Труха попало фото, где Педан в суде дает показания по делу об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики при Минобороны. Сейчас мужчину подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Однако Педан неожиданно изъявил желание взять Лиева на поруки, что и вызвало у пользователей негативные эмоции.

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Реакция пользователей

Украинцы возмущены действиями Педана и написали свои комментарии, требуя объяснения.

"За коррупцию гореть вам в аду, неуважаемый Александр!"

"Саня, ты *бну*ся?"

"Сколько стоит ваша совесть?"​

"Такой сюр, ты говоришь о помощи военным и в то же время прикрываешь паскуду, которая ворует у этих военных"

"Ты кого берешь на поруки?"

"Александр, объясните ваш поступок! Как такое может быть с Лиевым?"

Но пока Педан воздерживается от каких-либо комментариев. Известно, что мужчины дружат семьями и знакомы с 2010 года.

Напомним, недавно Александр Педан признался, почему не пошел защищать Украину в первые дни войны.

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