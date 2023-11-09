У Педана травма ноги.

Украинский ведущий, известный по программам "Сердца трех", "Хто зверху?", "Эксы", Александр Педан неудачно сыграл в баскетбол. Во время игры он травмировал ногу.

На своей странице в Instagram, он рассказал, что повредил ахиллово сухожилие. Врачи сделали ему операцию, во время которой с одного участка ноги часть ахилла переместили на другой.

Его уже выписали из больницы. Два месяца ему нельзя нагружать ногу и нужно ходить на костылях. Однако Педан все же решил вести активную деятельность. Более того, он уже сел за руль автомобиля.

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"Занимайтесь спортом очень аккуратно. Берегите себя и свое здоровье. Ну а я пошел работать", - сказал Педан.

Кроме того, он пошутил, что ходьба на костылях - это тоже спорт, потому что они отлично качают руки.

Напомним, ранее певица Маша Фокина попала в больницу. Артистка уточнила, что у нее произошло нервное истощение. Когда она поняла, что организм не может самостоятельно преодолеть проблему, то немедленно подалась к врачам.

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