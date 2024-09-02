Она показала реакцию мальчика на возвращение домой.

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская впервые за период полномасштабной войны привезла своего 6-летнего сына в Украину из-за границы.

С 2022 года Артур находился с мамой в США. Там он начал ходить в школу и хорошо овладел английским языком. Но сегодня, 2 сентября, Шаманская решила привезти мальчика домой. Трогательные кадры первых шагов сына на родной земле блогерша опубликовала у себя в Instagram. На видео заметно, как Артур радуется возвращению и кричит от счастья.

"Ты в Украине! Ты впервые сейчас ступишь за три года на украинскую землю. Давай-давай! Ты дома! Уже нет надписей на английском, все теперь на украинском. Я тебя поздравляю, моя любовь", - поздравила Алина сына.

Кстати, Шаманская не стала рассказывать, окончательно ли решила оставить сына в Украине, или это лишь временно.

Реакция подписчиков

Подписчики Алины порадовались за нее и Артура и написали свои комментарии.

"У меня мурашки по коже!"

"Я расплакалась! Вспомнила, как сама целовала с детьми грязную траву вдоль трассы где-то у границы. Такая родная, лучшая трава! Поздравляем на родной земле!"

"Без слез на это невозможно смотреть!"

"Какие же у него искренние эмоции"

"Наконец-то! Добро пожаловать домой".

К слову, Алина Шаманская воспитывает сына от актера Руслана Ханумака, с которым недавно развелась. Мужчина в июле уехал из Украины во время войны. Позже он показался в США, где встретился с 6-летним Артуром.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала о болезненной реакции сына на развод.

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