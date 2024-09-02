Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская впервые за период полномасштабной войны привезла своего 6-летнего сына в Украину из-за границы.
С 2022 года Артур находился с мамой в США. Там он начал ходить в школу и хорошо овладел английским языком. Но сегодня, 2 сентября, Шаманская решила привезти мальчика домой. Трогательные кадры первых шагов сына на родной земле блогерша опубликовала у себя в Instagram. На видео заметно, как Артур радуется возвращению и кричит от счастья.
"Ты в Украине! Ты впервые сейчас ступишь за три года на украинскую землю. Давай-давай! Ты дома! Уже нет надписей на английском, все теперь на украинском. Я тебя поздравляю, моя любовь", - поздравила Алина сына.
Кстати, Шаманская не стала рассказывать, окончательно ли решила оставить сына в Украине, или это лишь временно.
Реакция подписчиков
Подписчики Алины порадовались за нее и Артура и написали свои комментарии.
- "У меня мурашки по коже!"
- "Я расплакалась! Вспомнила, как сама целовала с детьми грязную траву вдоль трассы где-то у границы. Такая родная, лучшая трава! Поздравляем на родной земле!"
- "Без слез на это невозможно смотреть!"
- "Какие же у него искренние эмоции"
- "Наконец-то! Добро пожаловать домой".
К слову, Алина Шаманская воспитывает сына от актера Руслана Ханумака, с которым недавно развелась. Мужчина в июле уехал из Украины во время войны. Позже он показался в США, где встретился с 6-летним Артуром.
Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала о болезненной реакции сына на развод.