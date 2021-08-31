Артист ранее рассказывал, что его с друзьями изнасиловал неизвестный мужчина.

Экс-солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин ранее рассказывал, что в детстве стал жертвой педофила. Неизвестный мужчина изнасиловал будущего певца вместе с его друзьями. Но тогда не было заведено уголовное дело, так как дети побоялись кому-то об этом рассказать.

Сейчас же мужчина объявился и говорит, что жалеет о содеянном. По словам педофила, он сделал это "на слабо", так как сам подвергался насилию. Кроме того, он хочет встретиться со Стасом и попросить у него прощение. При этом директор артиста говорит, что эти извинения уже никому не нужны.

Кто такой Стас Костюшкин:

С 1994 года по 2012 год был солистом группы "Чай вдвоём", вместе с Денисом Клявером. Сначала группа пела на разогреве у Лаймы Вайкуле, потом начали выступать сами. Вскоре группа стала очень популярной, активно гастролировала, но распалась.

В 2012 году запустил новый проект "A-Dessa". Наиболее известные песни нового проекта - "Fire", "Женщина, я не танцую", "Tuzzik", "3G" и "Я бальник".

Автор: Диана Могилевич