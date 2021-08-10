В 2019 году на фоне этого секс-скандала принц был вынужден отказаться от исполнения королевских обязанностей.

Американка Вирджиния Джуффре подала в суд на старшего сына Елизаветы II, британского принца Эндрю, обвинив его в сексуальном насилии, которое он совершил 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет.

Соответствующий иск Джуффре подала в федеральный суд Манхэттена с требованием компенсации за полученный физический и моральный ущерб, передает BBC.

До этого, в 2019 году, Джуффре публично обвиняла принца в насилии, но он эти обвинения отвергал, но на фоне скандала был вынужден отказаться от исполнения королевских обязанностей.

Читайте такжеСын королевы Елизаветы II отказывается сотрудничать с ФБР по делу о секс-скандале - СМИКак утверждает женщина, в 2000 году ее наняли, чтобы делать массаж финансисту Джеффри Эпштейну, который в 2019 году покончил с собой после обвинений в сексуальных домогательствах и секс-торговле. По словам Джуффре, она тоже была его жертвой, ее заставляли заниматься с ним сексом. А после Эпштейн "передавал" девушку своим знакомым, среди которых оказался и принц Эндрю.

Вирджиния Джуффре заявляет, что в 2001-2002 гг Эпштейн вместе со своей помощницей заставили ее заняться сексом с принцем. Он якобы трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. Происходило это в доме помощницы Эпштейн в Лондоне, в Нью-Йорке и на частном острове финансиста на Виргинских островах.

По словам американки, Эндрю прекрасно знал, сколько ей лет, и в каком положении она находится.

Автор: Катерина Шварц