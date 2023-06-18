Это заставляет ее едва ли не ежедневно ездить к врачу.

Несколько месяцев назад украинская певица Анна Тринчер пережила сложную операцию по удалению зубов мудрости. Сразу после этого у звезды появился сильный отек, который долго не проходил.

Последствия оказались настолько серьезными, что ей даже пришлось перенести несколько концертов. Сейчас в комментарии ТСН Тринчер рассказала, что она ежедневно ходит к врачу, но чувствует себя уже гораздо лучше.

"Это был такой ад. Это влияло на мою внешность, на мою самооценку, я была постоянно на обезболивающих, тяжело разговаривать и постоянно поднималась температура, потому что это воспалительный процесс", - вспомнила Анна.

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Сейчас стоматолог помогает певице полностью убрать воспалительный процесс.

"Благодаря Богу и компетентной клинике, меня реально вытащили из этого состояния. Сейчас уже лучше, но все равно каждый день езжу к врачу, мне промывают там все. Стоматология уже, как мой второй дом", - добавила Тринчер.

Операция Анны Тринчер

В апреле 2023 года звезде сериала "Школа" провели сложную пятичасовую операцию по удалению сразу четырех зубов мудрости. После этого артистка не могла нормально кушать, пить или разговаривать, поскольку мешал отек.

Когда звезда сняли швы, у нее началось воспаление. Сейчас врачи промывают ротовую полость Анны специальными обеззараживающими растворами.

Напомним, ранее Анна Тринчер выпустила песню "Кропива", а позже и клип на нее. В кадре знаменитость предстала в двух образах, на одном из которых - без нижнего белья.

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