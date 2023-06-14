Она выступила в порванном костюме.

Украинская певица Анна Тринчер четыре концерта отыграла в порванном костюме, однако заметила она это только после последнего выступления.

В инста-сториз артистка рассказала, что на ее любимом фиолетовом комбинезоне остался след от утюга и показала небольшую дырку. При этом она не знает, кто именно испортил ее сценический костюм.

"Открываю вам страшную тайну. Все это время, все четыре концерта, я выступала в порванном костюме. Это похоже на след утюга. Я не знаю, кто это сделал… Испорченный мой любимый костюм", - сказала Анна.

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Однако даже в такой неприятной ситуации девушка осталась с чувством юмора. Она опубликовала комментарий своего хейтера, который написал: "Боже, как можно так одеваться". На это Тринчер ответила очень лаконично: "Зато наконец-то удовлетворю своих хейтеров".

Напомним, ранее Анна Тринчер выпустила песню "Кропива", а позже и клип на нее. В кадре знаменитость предстала в двух образах, на одном из которых - без нижнего белья.

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