Украинская певица Анна Тринчер выпустила эмоциональный клип на песню "Кропива". Девушка сменила несколько образов - на одном кадре она предстала в джинсах и топе без бюстгальтера, на другом - в черном полупрозрачном платье.
Знаменитость чувственно исполнила свою новую песню, посвященную токсичным отношениях.
"Кропива" – песня-признание, какой может быть любовь, завязывающая глаза одному из партнеров ради желаний другого. "Он ушел, а с ним весь мир…", девушки, оставляйте мир только в себе, не отдавайте его никому", - говорится в описании под роликом.
Как отреагировали пользователи сети
- "Это шедевр"
- "Очень сильная песня - как морально, так и вокально"
- "Это лучший клип, который я когда-либо видела"
- "Аня так красиво раскрылась с начала полномасштабного вторжения"
- "Очень классная песня! Ты умница"
Напомним, в песне артистка делится собственным болезненным опытом и описывает те переживания, которые испытывала в период токсичных отношений. Главный посыл трека в том, чтобы вовремя принять правильное решение и найти свою настоящую искреннюю любовь, которая не будет жалить и причинять боль.