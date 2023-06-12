Певица растрогала слушателей новым хитом.

Украинская певица Анна Тринчер выпустила эмоциональный клип на песню "Кропива". Девушка сменила несколько образов - на одном кадре она предстала в джинсах и топе без бюстгальтера, на другом - в черном полупрозрачном платье.

Знаменитость чувственно исполнила свою новую песню, посвященную токсичным отношениях.

"Кропива" – песня-признание, какой может быть любовь, завязывающая глаза одному из партнеров ради желаний другого. "Он ушел, а с ним весь мир…", девушки, оставляйте мир только в себе, не отдавайте его никому", - говорится в описании под роликом.

Как отреагировали пользователи сети

"Это шедевр"

"Очень сильная песня - как морально, так и вокально"

"Это лучший клип, который я когда-либо видела"

"Аня так красиво раскрылась с начала полномасштабного вторжения"

"Очень классная песня! Ты умница"

Напомним, в песне артистка делится собственным болезненным опытом и описывает те переживания, которые испытывала в период токсичных отношений. Главный посыл трека в том, чтобы вовремя принять правильное решение и найти свою настоящую искреннюю любовь, которая не будет жалить и причинять боль.

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