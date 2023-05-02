Благотворительный бал состоялся, как и заведено, в первый понедельник мая.

1 мая в Нью-Йорке состоялся благотворительный бал Met Gala 2023. На него собрались около 400 мировых знаменитостей, среди которых - Дженна Ортега, сыгравшая Уэнздей Аддамс в сериале "Уэнздей".

Перед прессой она появилась в черном платье, состоящем из корсета и короткой пышной юбки. Дополнил образ Ортеги длинный черный шлейф и короткий пиджак с длинными рукавами. Наряд сверху был украшен массивными золотыми цепями.

Дженна также надела прозрачные черные гольфы и обула черно-белые ботинки на массивной высокой платформе.

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"Выглядит, как будто представительница королевской семьи!"

"Она всегда производит впечатление!"

"Очень хороший наряд и в тему! Кажется, именно Дженна была лучшей на этом вечере"

О Met Gala

Вечер моды проводится ежегодно в первый понедельник мая начиная с 1948 года. Изначально его задумали как повод, чтобы собрать средства для недавно основанного Института костюма - тогда входные билеты продавали по 50 долларов. Сегодня ценник на входной билет составил 50 тысяч долларов.

В этом году мероприятие было посвящено одному из величайших мировых кутюрье Карлу Лагерфельду - вечер получил название "Карл Лагерфельд: Линия красоты". Гостей просили одеться "в стиле Карла".

Ранее УНИАН писал о 10 платьях, которые произвели фурор на Met Gala 2023, а также о десяти мужских нарядах, которые не остались незамеченными на Met Gala 2023.

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