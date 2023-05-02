Мужчины на благотворительном балу удивляли своими нарядами.

1 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala 2023. Ранее мы уже писали о десяти роскошных женских нарядах, а теперь рассказываем о костюмах, которые выбрали для себя мужчины. Уверяем, здесь есть на что посмотреть.

Например, американский актер Харви Гильен вышел на красную дорожку в гламурном розовом фраке, модель Олтон Мэйсон удивил "свадебным" полупрозрачным комбинезоном и фатой, а оскароносный Джаред Лето появился перед публикой в костюме гигантского кота.

Отметим, благотворительный бал Met Gala 2023 посвящен именитому модельеру Карлу Лагерфельду, который прославился на весь мир, сотрудничая с известными брендами Chanel и Fendi. Именно поэтому гостей попросили одеться "в стиле Карла": тот любил классику, сдержанность, умеренную роскошь, а также ориентировался на базовые цвета в одежде - черный и белый.

Видео дня

Харви Гильен

Леон Лай И

Симу Лю

Олтон Мэйсон

Шон Комбс

Конан Грей

Lil Nas X

Джексон Ван

Дерек Бласберг

Джаред Лето

Наряд Джареда Лето также связан с Лагерфельдом, ведь у того при жизни была любимая кошка Шупетт, которая "унаследовала" крупную сумму денег от своего владельца после его смерти в 2019 году.

Кошка сейчас живет с экс-домработницей Карла Франсуазой Какот. Именно Какот и стала распоряжаться деньгами, которые модельер завещал кошке.

Напомним, названа самая модная прическа лета 2023.

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