На благотворительный Met Gala, посвященный Карлу Лагерфельду, пришли около 400 гостей. Ценник на входной билет составил 50 тысяч долларов.

1 мая в Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala. Тема этого года - "Карл Лагерфельд: Линия красоты". Именно поэтому всех гостей попросили одеться "в стиле легендарного дизайнера".

Отметим, Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер, который прославился на весь мир. Он практически вплоть до своей смерти возглавлял итальянский дом моды Fendi и французский бренд Chanel.

Ведущими мероприятия стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, ДуаЛипа и Анна Винтур.

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Всего на Met Gala 2023 пришли около 400 гостей. Стоит отметить, что в этом году ценник на билет составил 50 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривень), а цена на столик стартовала с 300 тысяч долларов (11 миллионов гривень).

Среди известных женщин на Met Gala-2023 - американская певица Жанель Монэ, Рианна, Энн Хэтэуэй и другие. Показываем 10 шикарных нарядов, которые произвели настоящий фурор на красной дорожке.

Рэйчел Смит

Жанель Монэ

Алиа Бхатт

Миранда Керр

Рианна

Мэдлин Клайн

Яра Шахиди

Тейяна Тейлор

Эйва Макс

Энн Хэтэуэй

О Met Gala

Вечер моды Met Gala впервые провели в 1948 году. Его основала модный публицист Элинор Ламберт для того, чтобы собрать средства для недавно основанного Института костюма и отметить открытие его ежегодной выставки.

Первое мероприятие было организовано в формате светского обеда, на который продавали билеты. Сегодня Met Gala - это светский вечер, который ежегодно проводится в первый понедельник мая с привлечением знаменитостей.

Напомним, названа самая модная прическа лета 2023.

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