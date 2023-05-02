10 звезд произвели фурор своими нарядами на Met Gala 2023 / фото instagram.com/metgalaofficial

1 мая в Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala. Тема этого года - "Карл Лагерфельд: Линия красоты". Именно поэтому всех гостей попросили одеться "в стиле легендарного дизайнера".

Отметим, Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер, который прославился на весь мир. Он практически вплоть до своей смерти возглавлял итальянский дом моды Fendi и французский бренд Chanel.

Ведущими мероприятия стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, ДуаЛипа и Анна Винтур.

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Всего на Met Gala 2023 пришли около 400 гостей. Стоит отметить, что в этом году ценник на билет составил 50 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривень), а цена на столик стартовала с 300 тысяч долларов (11 миллионов гривень). 

Среди известных женщин на Met Gala-2023 - американская певица Жанель Монэ, Рианна, Энн Хэтэуэй и другие. Показываем 10 шикарных нарядов, которые произвели настоящий фурор на красной дорожке.

Рэйчел Смит 

Рэйчел Смит / фото instagram.com/metgalaofficial

Жанель Монэ 

Жанель Монэ / ​​​​​​фото instagram.com/metgalaofficial
Жанель Монэ / фото instagram.com/metgalaofficial

Алиа Бхатт

Алиа Бхатт / фото instagram.com/metgalaofficial

Миранда Керр

Миранда Керр /  фото instagram.com/metgalaofficial

Рианна

Рианна / фото instagram.com/metgalaofficial

Мэдлин Клайн

Мэдлин Клайн / фото instagram.com/metgalaofficial

Яра Шахиди

Яра Шахиди / фото instagram.com/metgalaofficial

Тейяна Тейлор

Тейяна Тейлор / фото instagram.com/metgalaofficial

Эйва Макс

Эйва Макс / фото instagram.com/metgalaofficial

Энн Хэтэуэй 

Энн Хэтэуэй / фото instagram.com/metgalaofficial

О Met Gala

Вечер моды Met Gala впервые провели в 1948 году. Его основала модный публицист Элинор Ламберт для того, чтобы собрать средства для недавно основанного Института костюма и отметить открытие его ежегодной выставки.

Первое мероприятие было организовано в формате светского обеда, на который продавали билеты. Сегодня Met Gala - это светский вечер, который ежегодно проводится в первый понедельник мая с привлечением знаменитостей.

Напомним, названа самая модная прическа лета 2023.

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