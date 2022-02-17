Прошло уже 10 лет, а некоторые до сих пор не могут забыть то, что Тоня начала отношения с женатым мужчиной.

Певица Антонина Матвиенко - известная и обсуждаемая. Поэтому каждый ее пост в Инстаграм набирает огромное количество комментариев, но не всегда лестных. Артистка, которая ранее получила орден "За развитие Украины", решила ответить на комментарии некоторых хейтеров.

Матвиенко отреагировала на неприятные слова своих подписчиков в программе ЖВЛ.

Один из ненавистников написал, что Антонина вокально "недотягивает" до профессионального исполнения, и предположил, что за нее поет ее мама Нина Митрофановна. В ответ на это Матвиенко предложила прийти к ней на концерт и послушать пение вживую.

"Притянули Тоньку за уши к участию в "Голосе страны". Аж со второго захода", - написал один из хейтеров.

"Слушайте, наверное, если бы тянули, то, наверное, уши бы уже оторвали", - ответила дочь Нины Матвиенко.

Также недовольные комментаторы пишут, что певице якобы не интересна музыка, и она рассматривает это лишь как способ заработка.

"Я не думаю, что мои песни так много заработка приносят. Но если вам неинтересно, то зачем меня вообще слушать? Слушайте что-то другое", - сказала певица.

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Кроме того, в адрес артистки льются обвинения в том, что она якобы пытается копировать голос своей матери Нины Матвиенко. Антонина же уверяет - ничего копировать не пытается, у нее вокал такой от природы.

"Я пробовала по-другому петь. Все равно говорят, что похожа. Ну, и, вообще, я ей родная дочь. На меня и мои дочки похожи по голосу", - рассказала жена Арсена Мирзояна.

Напомним, Антонина Матвиенко в 17-летнем возрасте впервые стала мамой. Ее избранник был на семь лет ее старше. Артистка безумно боялась реакции мамы, однако она, на ее удивление, отреагировала радостно.

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