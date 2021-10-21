Певица не сразу рассказала звездной маме о беременности, ведь боялась ее реакции. Первой узнала ее двоюродная сестра.

У легендарной украинской певицы Нины Матвиенко трое детей: старшие сыновья продолжили дело отца – стали художниками, а вот младшая дочь Антонина – известная певица и экс-участница проекта "Голос страны".

Мало кто знает, что Антонина Матвиенко в 17-летнем возрасте впервые стала мамой. Ее избранник был на семь лет ее старше. Артистка безумно боялась реакции мамы, однако она, на ее удивление, отреагировала радостно.

"Она сказала: "Ура, как хорошо". Она обрадовалась. Мама нормально эту информацию восприняла без всякого чмырения, обзывания и стресса", — вспомнила Антонина.

Читайте такжеЛидия Таран показала единственную дочь от Андрея Доманского: "красавица"К слову, певица в 1997 году впервые стала мамой, на свет появилась дочь Ульяна. Она прожила в браке с возлюбленным десять лет, а после развода – вернулась в родительский дом.

Антонина Матвиенко: творчество и личная жизнь

Антонина Матвиенко в 1999 году окончила Киевскую специализированную школу-интернат им. Лысенко. В 2010 году получила диплом вокалистки народного пения. Артистка принимала участие в первом сезоне вокального шоу Голос страны. Она продолжает записывать песни и снимает видеоработы.

Артистка в 2016 году родила дочь Нину от певца Арсена Мирзояна. Звездная пара в 2017 году сыграла пышную свадьбу.

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Автор: Каролина Гайдук