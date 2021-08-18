В Государственной резиденции Президента Украины - Малом Мариинском Дворце состоялась церемония награждения по программе "Лидеры XXI века". Событие посвящено 30-й годовщине независимости страны.

Во время мероприятия певицу Тоню Матвиенко отметили орденом "За развитие Украины" за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.

Фото с наградой певица разместила в своем Instagram.

"Спасибо международному общественному объединению "Ассамблея деловых кругов" за отличие перед Родиной", - прокомментировала Тоня.

Также певица сообщила, что 24 августа споет в дуэте с Героем Украины, Народной артисткой Ниной Матвиенко на торжественном концерте "День Рождения Страны", который состоится на НСК "Олимпийский". Напомним, в программе прозвучат лучшие песни Независимой Украины.

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Автор: Диана Могилевич