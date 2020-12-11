Когда полицейские приехали в квартиру актера в одном из районов Лос-Анджелеса, он уже был мертв.

Американского актера Тома Листера младшего нашли мертвым в собственной квартире в Лос-Анджелесе.

Читайте такжеУмер главный злодей "Безумного Макса"Об этом сообщает портал TMZ. О том, что звезда фильмов "Темный рыцарь" и "Пятый элемент" не выходит на связь, в полицию сообщили его друзья и партнеры.

Правоохранители после обращения пришли в квартиру Листера, где и обнаружили его тело. По предварительным данным, смерть 62-летнего актера наступила по естественным причинам.

Том Листер-младший: чем известен актер

Он сыграл в нескольких десятках фильмов, преимущественно, исполнял роли второго плана. Наиболее известные картины с его участием:

"Универсальный солдат"

"Пятница"

"Пятый элемент" (президент Галактики)

"Темный рыцарь".

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Автор: Ольга Робейко