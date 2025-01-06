Актриса привлекла внимание поклонников не только своим образом, но и роскошным кольцом.

Известная американская актриса и модель, звезда картин "Дюна", "Эйфория", "Соперники" Зендея подогрела слухи о переходе на новый этап в отношениях со звездой фильма "Человек-паук", актером Томом Холландом. 28-летняя знаменитость намекнула на помолвку с возлюбленным.

Причиной для слухов, как пишет издание Mirror, стало появление Зендеи на церемонии награждения победителей кинопремии "Золотой глобус-2025". Звезда привлекла внимание присутствующих и своих поклонников роскошным образом. Она предстала на красной дорожке в изысканном длинном платье оранжевого цвета от Louis Vuitton. Однако поклонники актрисы заметили еще одну интересную деталь. На ее безымянном пальце виднелось роскошное кольцо с бриллиантом.

Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира радостно позировала перед фотокамерами, демонстрируя драгоценное украшение. Поэтому фанаты сразу предположили, что Холланд сделал предложение возлюбленной, и вскоре они планируют пожениться. Правда, сами артисты пока никак не комментировали возможный переход на новый этап в отношениях.

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Кроме этого, зрители заметили еще одну деталь - новую татуировку Зендеи в виде буквы t, что вероятно означает имя Холланда.

Один из поклонников пары заметил, что звезды, которые не раскрывают подробностей своих отношений, не стали бы так открыто сообщать о своей помолвке. Поэтому он считает предложение Тома маловероятным и предполагает, что кольцо Зендея получила в подарок от ювелирного бренда.

"Вероятно, кольцо подарено ей брендом. Они поражают меня как пара, которая никогда бы никому не сообщила, что они помолвлены, не говоря уже о женитьбе", - отметил фанат.

К слову, звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года, в котором они сыграли влюбленных. Сейчас они находятся в отношениях уже восемь лет. Впервые о своем романе артисты объявили в 2021 году.

Отметим, что в этом году фильм "Дюна 2" с участием Зендеи был номинирован на "Лучшую драму" и "Лучший саундтрек", но не победил ни в одной из категорий.

Напомним, ранее Зендея и Том Холланд сами заговорили о браке. Приближенное к паре лицо раскрыло планы влюбленных. Инсайдер отметил, что между влюбленными уже "возникали разговоры о браке, и это реальность".

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