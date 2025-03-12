Это артист известный по ролям в фильмах "Форрест Гамп" и "Спасти рядового Райана".

В сети провели опрос среди пользователей со всего мира и выбрали лучшего актера современности. Как известно, ранее победителем рейтинга стал американский артист Морган Фримен, однако сейчас результаты опроса выглядят иначе.

В голосование, опубликованное на портале ListChallenges, вошли известные на весь мир актеры, которые сделали большой вклад в кинематограф, а их имена ассоциируются с культовыми фильмами. В частности, в списке можно увидеть Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, Роберта де Ниро и других знаменитых фигур в мире кино. Правда, все они не вошли даже в тройку лидеров голосования.

Почетное первое место досталось американскому артисту и продюсеру Тому Хэнксу. Звезда фильмов "Форрест Гамп" и "Спасти рядового Райана", 68-летний актер набрал 138 голосов и обошел предыдущего победителя Фримена.

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Серебро досталось американцу Харрисону Форду, известному по картинам "Индиана Джонс". Тройку лучших закрыл 87-летний Фримен, который снимался в лентах "Семь" и "Побег из Шоушенка".

Кто еще попал в топ-10:

Киану Ривз

Джонни Депп

Энтони Хопкинс

Брэд Питт

Роберт Дауни-младший

Дензел Вашингтон

Робин Уильямс

Всего участие в голосовании приняли 150 актеров. Последнее место досталось актеру Стивену Сигалу, который уехал жить в РФ и поддерживает путинский режим. Перед ним оказались Уильям Леви и Шайа Лабаф.

Что известно о Томе Хэнксе

Хэнкс родился в 1956 году в Конкорде, Калифорния, США. Его актерская карьера началась в начале 1980-х годов с картины "Он знает, что вы одни", и с тех пор он получил признание как один из самых талантливых актеров Голливуда. За более чем 40 лет в кино знаменитость получил "Золотой глобус", шесть номинаций на "Оскар", в двух из которых он победил, и другие награды.

В фильме "Филадельфия" Хэнкс сыграл адвоката Эндрю Беккета, который борется с дискриминацией из-за своего ВИЧ-статуса. В следующем году он перевоплотился в Форреста Гампа, человека с ограниченными умственными способностями, который стал свидетелем и участником ключевых событий американской истории.

Кроме актерской деятельности, Том Хэнкс также известен как продюсер и режиссер. Он работал над такими проектами, как "Братья по оружию" и "Джон Адамс".

Напомним, ранее в сети выбрали самого известного человека всех времен. Вы точно знаете эту знаменитость.

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