Супруги показали милое фото.

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото, на котором позирует со своим супругом, актером Венсаном Касселем.

Пара сфотографировала свои лица крупным планом. Они повернули головы друг к другу и едва прикоснулись губами. Фото получилось очень чувственным и домашним. Ведь на снимке тина предстала без макияжа и роскошной одежды.

История любви Тины и Венсана:

Знакомство 18-летней модели и 49-летнего актера произошло в 2015 году, во время отдыха на Ибице

Актер пригласил девушку в ресторан после того, как увидел ее на пляже

Пара год скрывала свои отношения

Летом 2018 года пара поженилась

В апреле 2019 на свет появилась малышка Амазони, которая стала первым ребенком Тины и третьей дочерью Венсана

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Автор: Диана Могилевич