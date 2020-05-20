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Тина Кароль сверкнула пышным бюстом на фото без бюстгальтера

13:00, 20 мая 2020
Звезды
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Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль

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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.

Певица позировала в белых брюках  и расстегнутом пиджаке, под который решила не надевать бюстгальтер. Певица также уложила волосы в пышные локоны и сделала макияж в нюдовых тонах. 

"Невероятная девочка", "Самая красивая женщина во вселенной", - написали Тине в комментариях.

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Теги: #певица#Тина Кароль