Тина Кароль сверкнула пышным бюстом на фото без бюстгальтера

Певица позировала в белых брюках и расстегнутом пиджаке, под который решила не надевать бюстгальтер.

Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото. Читайте такжеЗвезда "Мажора" Павел Прилучный угодил в новый скандал Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram. Певица позировала в белых брюках и расстегнутом пиджаке, под который решила не надевать бюстгальтер. Певица также уложила волосы в пышные локоны и сделала макияж в нюдовых тонах. "Невероятная девочка", "Самая красивая женщина во вселенной", - написали Тине в комментариях.

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