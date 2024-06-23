Певицу захейтили в сети.

Известную украинскую певицу Тину Кароль накрыла волна хейта в сети. Причиной стало прохождение ею военной подготовки с ветеранами Азова на днях. Исполнительница ответила на критику и объяснила, почему решилась на подготовку.

Как известно, артистка получила диплом о военной подготовке "Резервист" по направлению тактическая медицина по протоколу ASM MARCH. В комментариях пользователи сети обвинили Кароль в неискренности. Они назвали ее прохождение военной подготовки "показухой" и, что певица якобы "пиарится".

Тина в Facebook прокомментировала свое решение и резко ответила комментаторам.

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"Перечитав твиты о прохождении мной медико-тактического курса - отвечу тем, кто умудрился писать "проплачено/пропаганда/показуха...". Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины - это нонсенс. Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе. После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом - я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной. Большая честь получить опыт от ветеранов Азова. Несокрушимые духом, опытные и молодые. Запишитесь и вы, это полезнее, чем просто твиты-иксы", - написала знаменитость.

Напомним, ранее Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии. Поклонники выразили восторг от ее фото.

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