Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии: 'Очень горячая'

Певица Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии. На кадрах она предстала в брючном костюме, состоящем из пиджака и штанов. Дополнила она лаконичный образ бежевыми лодочками на высоком каблуке.

Интересно, что пиджак Кароль надела на голое тело, тем самым засветив обнаженную грудь. 

"Не бойся мечтать, не бойся действовать. Мечты живут в каждом из нас, дарят силы и вдохновение", - подписала снимки Кароль.

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Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии: 'Очень горячая'

Как отреагировали пользователи сети

  • "Вау, очень горячие фото"
  • "Красотка"
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  • "Просто нереальная"
  • "Тут без слов"
  • "Шикардос"
Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии: 'Очень горячая'

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях

Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира.

"Нет. Была замужем. Надо ли еще раз? Эта жизнь уже прожита. Нет", - отметила знаменитость.

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