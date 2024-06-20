Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии: 'Очень горячая'

Поклонники пришли в восторг от ее фото.

Певица Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии. На кадрах она предстала в брючном костюме, состоящем из пиджака и штанов. Дополнила она лаконичный образ бежевыми лодочками на высоком каблуке.

Интересно, что пиджак Кароль надела на голое тело, тем самым засветив обнаженную грудь.

"Не бойся мечтать, не бойся действовать. Мечты живут в каждом из нас, дарят силы и вдохновение", - подписала снимки Кароль.

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Как отреагировали пользователи сети

"Вау, очень горячие фото"

"Красотка"

"Какая девочка"

"Просто нереальная"

"Тут без слов"

"Шикардос"

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях.

Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира.

"Нет. Была замужем. Надо ли еще раз? Эта жизнь уже прожита. Нет", - отметила знаменитость.

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