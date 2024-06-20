Тина Кароль засветила обнаженную грудь в новой фотосессии: 'Очень горячая'

Певица Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии. На кадрах она предстала в брючном костюме, состоящем из пиджака и штанов. Дополнила она лаконичный образ бежевыми лодочками на высоком каблуке.
Интересно, что пиджак Кароль надела на голое тело, тем самым засветив обнаженную грудь.
"Не бойся мечтать, не бойся действовать. Мечты живут в каждом из нас, дарят силы и вдохновение", - подписала снимки Кароль.
Как отреагировали пользователи сети
- "Вау, очень горячие фото"
- "Красотка"
- "Какая девочка"
- "Просто нереальная"
- "Тут без слов"
- "Шикардос"
Напомним, ранее Тина Кароль призналась, состоит ли в отношениях.
Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира.
"Нет. Была замужем. Надо ли еще раз? Эта жизнь уже прожита. Нет", - отметила знаменитость.