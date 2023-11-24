Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков.

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых предстала в очень соблазнительном образе. Звезда позировала на диване в черной блузке, прозрачной кружевной юбке и босоножках на высоком каблуке.

На черно-белых фотографиях Кароль продемонстрировала свои стройные и длинные ножки, а также упругую грудь, которую можно рассмотреть благодаря расстегнутым верхним пуговицам на блузке.

Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж. В целом ее образ получился очень сексуальным.

Видео дня

"Женщина, сделавшая себя сама - это..." - подписала фото певица.

Как отреагировали пользователи сети

"Шикарная дама"

"Огонь"

"Вау, какие ножки..."

"Только счастливая женщина может быть такой красивой и сексуальной"

"А тот диван выдержал такой пожар?"

"Самая красивая девушка в нашей стране"

"Тина, всегда оставайтесь такой! Я от вас в восторге"

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал о личной жизни Тины Кароль. Он вспомнил все ее романы, о которых ходили слухи и о которых известно наверняка.

Вас также могут заинтересовать новости: