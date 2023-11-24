Тина Кароль предстала в новом образе / фото instagram.com/michael_fedorak

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых предстала в очень соблазнительном образе. Звезда позировала на диване в черной блузке, прозрачной кружевной юбке и босоножках на высоком каблуке.

На черно-белых фотографиях Кароль продемонстрировала свои стройные и длинные ножки, а также упругую грудь, которую можно рассмотреть благодаря расстегнутым верхним пуговицам на блузке. 

Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж. В целом ее образ получился очень сексуальным.

Видео дня

"Женщина, сделавшая себя сама - это..." - подписала фото певица.

Кароль похвасталась стройными ножками / фото instagram.com/michael_fedorak

Как отреагировали пользователи сети

  • "Шикарная дама"
  • "Огонь"
  • "Вау, какие ножки..."
  • "Только счастливая женщина может быть такой красивой и сексуальной"
  • "А тот диван выдержал такой пожар?"
  • "Самая красивая девушка в нашей стране"
  • "Тина, всегда оставайтесь такой! Я от вас в восторге"
Тина Кароль восхитила поклонников / фото instagram.com/michael_fedorak

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал о личной жизни Тины Кароль. Он вспомнил все ее романы, о которых ходили слухи и о которых известно наверняка. 

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