Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых предстала в очень соблазнительном образе. Звезда позировала на диване в черной блузке, прозрачной кружевной юбке и босоножках на высоком каблуке.
На черно-белых фотографиях Кароль продемонстрировала свои стройные и длинные ножки, а также упругую грудь, которую можно рассмотреть благодаря расстегнутым верхним пуговицам на блузке.
Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж. В целом ее образ получился очень сексуальным.
"Женщина, сделавшая себя сама - это..." - подписала фото певица.
Как отреагировали пользователи сети
- "Шикарная дама"
- "Огонь"
- "Вау, какие ножки..."
- "Только счастливая женщина может быть такой красивой и сексуальной"
- "А тот диван выдержал такой пожар?"
- "Самая красивая девушка в нашей стране"
- "Тина, всегда оставайтесь такой! Я от вас в восторге"
Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал о личной жизни Тины Кароль. Он вспомнил все ее романы, о которых ходили слухи и о которых известно наверняка.