Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Личная жизнь Тины Кароль закрыта под семью замками. Известно лишь то, что она была замужем за Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Обо всех остальных романах - Кароль молчит. Однако СМИ неоднократно "палили" ее с мужчинами.

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов. В своем новом выпуске на YouTube-канале он рассказал, с кем из мужчин крутила роман певица.

Много лет назад Кароль приписывали роман с участником российской группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Музыкант родом из Украины, однако он принял решение переехать в страну-агрессора. Как рассказал Беспалов, потенциально у них мог бы быть роман, однако, скорее всего, у них были только творческие взаимоотношения, потому что у Кирилла другие предпочтения.

Кирилл Туриченко / instagram.com/kirillturichenko

Затем Кароль вышла замуж за Евгения Огира. В браке у них родился сын Вениамин. Поклонники артистки смотрели на нее с восхищением. При этом смерть супруга все изменила в жизни певицы. У Кароль началась затяжная депрессия, это же повлияло и на творчество. Певицу долгое время называли "плакальщицей". И только совсем недавно она начала менять репертуар. Спустя много лет ей удалось вернуть себе себя.

Тина Кароль и Евгений Огир / instagram.com/tinakarol_fantina

Когда Тина Кароль стала тренером шоу "Голос країни" вокруг ее личной жизни снова начали ходить слухи. Поговаривали, что она встречается с очень влиятельным олигархом. Беспалов говорит, что на процентов 70 верит в их роман, потому что у Кароль были связи для того, чтобы нейтрализовать своих конкуренток на большой сцене. 

Затем в истории Кароль появился "донецкий бандит". "Я не знаю, существовал ли он на самом деле, но ходили слухи, что у Тины роман с очень богатым и влиятельным донецким бандюком. Он был очень влюблен в Тину и вкладывал в нее большие деньги. В эту историю я верю на процентов 50", - сказал Беспалов.

После этого начинается новая эпоха в личной жизни певицы, когда ей приписывают роман с Даном Баланом. По словам блогера, это был всего лишь пиар-ход, красивая легенда для привлечения внимания аудитории. На самом деле никакого романа между ними не было.

"Романом с Кароль Дан Балан прикрыл себе попку, чтобы зрители не поняли его шоколадно-ванильных предпочтений", - говорит Богдан.

Дан Балан / фото пресс-служба 1+1

Также Кароль приписывали роман с гитаристом Антоном Поповым. Как рассказал блогер, они встречались в тот период, когда Тине приписывали отношения с Баланом. К слову, их отношения дали трещину, когда Попов переехал в Америку. Поговаривали, что Кароль даже к нему приезжала. Но браком их любовь не закончилась.

Антон Попов и Тина Кароль / instagram.com/tohafender

Затем появился хореограф Дмитрий Жук. Беспалов убежден, что романа у Кароль и Жука нет. Максимум - они могут встречаться для здоровья. По его словам, даже такая увлеченность Тиной не помогла Жуку построить музыкальную карьеру.

Дима Жук / instagram.com/dima_zhuk_official

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