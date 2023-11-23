К личной жизни певицы приковано много внимания.

Личная жизнь Тины Кароль закрыта под семью замками. Известно лишь то, что она была замужем за Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Обо всех остальных романах - Кароль молчит. Однако СМИ неоднократно "палили" ее с мужчинами.

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов. В своем новом выпуске на YouTube-канале он рассказал, с кем из мужчин крутила роман певица.

Много лет назад Кароль приписывали роман с участником российской группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Музыкант родом из Украины, однако он принял решение переехать в страну-агрессора. Как рассказал Беспалов, потенциально у них мог бы быть роман, однако, скорее всего, у них были только творческие взаимоотношения, потому что у Кирилла другие предпочтения.

Затем Кароль вышла замуж за Евгения Огира. В браке у них родился сын Вениамин. Поклонники артистки смотрели на нее с восхищением. При этом смерть супруга все изменила в жизни певицы. У Кароль началась затяжная депрессия, это же повлияло и на творчество. Певицу долгое время называли "плакальщицей". И только совсем недавно она начала менять репертуар. Спустя много лет ей удалось вернуть себе себя.

Когда Тина Кароль стала тренером шоу "Голос країни" вокруг ее личной жизни снова начали ходить слухи. Поговаривали, что она встречается с очень влиятельным олигархом. Беспалов говорит, что на процентов 70 верит в их роман, потому что у Кароль были связи для того, чтобы нейтрализовать своих конкуренток на большой сцене.

Затем в истории Кароль появился "донецкий бандит". "Я не знаю, существовал ли он на самом деле, но ходили слухи, что у Тины роман с очень богатым и влиятельным донецким бандюком. Он был очень влюблен в Тину и вкладывал в нее большие деньги. В эту историю я верю на процентов 50", - сказал Беспалов.

После этого начинается новая эпоха в личной жизни певицы, когда ей приписывают роман с Даном Баланом. По словам блогера, это был всего лишь пиар-ход, красивая легенда для привлечения внимания аудитории. На самом деле никакого романа между ними не было.

"Романом с Кароль Дан Балан прикрыл себе попку, чтобы зрители не поняли его шоколадно-ванильных предпочтений", - говорит Богдан.

Также Кароль приписывали роман с гитаристом Антоном Поповым. Как рассказал блогер, они встречались в тот период, когда Тине приписывали отношения с Баланом. К слову, их отношения дали трещину, когда Попов переехал в Америку. Поговаривали, что Кароль даже к нему приезжала. Но браком их любовь не закончилась.

Затем появился хореограф Дмитрий Жук. Беспалов убежден, что романа у Кароль и Жука нет. Максимум - они могут встречаться для здоровья. По его словам, даже такая увлеченность Тиной не помогла Жуку построить музыкальную карьеру.

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