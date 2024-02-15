Украинская певица Тина Кароль снялась в новой сексуальной фотосессии, где позировала в красном латексном платье и в черных туфлях на высоком каблуке.
В кадре знаменитость то сидит на ступеньках, то стоит у стены, демонстрируя изгибы своего тела и зону декольте, которую оголила с помощью откровенного платья.
На лицо Кароль нанесла легкий нюдовый макияж, а волнистые локоны она распустила.
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"Эйфория после встречи с вами", - подписала снимки Тина.
Реакция пользователей сети
- "Так тепло, так душевно. Хочется уже на ваши концерты, чтобы почувствовать это и прожить"
- "Какая красивая"
- "Это было до слез, уже скучаю"
- "Ну, это просто разрыв сердечка"
- "Ты невероятная, просто огонь"
- "Пример для подражания"
Напомним, ранее Тина Кароль в джинсах и без макияжа сорвала овации на Нацотборе.