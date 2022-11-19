Известная певица старается чаще быть рядом со своим ребенком. Тем более, если у него праздник.

Украинская певица Тина Кароль трогательно поздравила с днем рождения своего единственного сына Вениамина. Мальчику исполнилось 14 лет. Звезда показала коллаж из фотографий в своем Telegram-канале. На фото видно, что Веня уже порядком выше своей мамы. Также она с сыном сфотографировалась на фоне надувных шаров.

Известно, что Кароль сейчас ездит с благотворительными концертами в поддержку Украины по Европе, поэтому смогла вырваться в Великобританию. Ее сын там учится в школе.

Судя по фото, родственники отправились в кафе и отлично провели там время. Кароль не раскрыла, что подарила ребенку в этот день.

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Что Тина Кароль делает во время войны

Знаменитость регулярно представляет Украину на событиях мирового уровня, рассказывает правду о военных преступлениях РФ, а также поддерживает различные сборы.

Недавно на одном из своих концертов звезда заявила, что отказывается от своего русскоязычного репертуара даже несмотря на огромную популярность ее старых хитов.

Напомним, Тина Кароль возмутилась результатами голосования за жюри на Нацотбор. Артистка выложила в stories скриншоты с приложения "Дія" и отметила, что Юлии Саниной добавили баллы, а у нее - отняли.

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