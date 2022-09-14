Для съемках в клипе исполнительница выбрала довольно смелые и необычные "луки".

Тина Кароль опубликовала промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится уже в эту пятницу, 16 сентября.

"Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!" - коротко комментирует свою будущую премьеру певица.

Для промо-кадров Кароль позирует в футуристических нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанные специально для клипа.

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"Новая песня Тины "Вільні. Нескорені" полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - говорит стилист Ольга Ревуцкая.

Напомним, недавно Кароль впервые за время войны устроила фотосессию на улицах Киева.

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