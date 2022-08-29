В кадре она появилась в элегантном костюме.

Украинская певица Тина Кароль, которая после полномасштабного вторжения РФ активно дает благотворительные концерты в поддержку своего народа, опубликовала новые фото. Она устроила первую фотосессию на улицах Киева в период с 24 февраля. Для такого события звезда выбрала элегантный костюм цвета индиго.

В описании к фото в Instagram Тина указала, что у нее были очень волнительные эмоции, когда та фотографировалась в центре столицы.

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", - высказалась Кароль.

Відео дня:

Известно, что фотографом выступил Антон Кулаковский. Сейчас Тина Кароль находится в Токио.

Напомним, Тина Кароль поделилась первой с начала войны фотосессией close-up.

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