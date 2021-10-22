Песня "Он" войдет в новый альбом Ани под названием "Я жива".

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, выпустила новую композицию вслед за украиноязычной работой. Новый трек под названием "Он" опубликован на YouTube-канале артистки.

Читайте такжеWellboy выпустил "сочный" клип "Вишні" (видео)Уже традиционно Каролина поет о чувствах к мужчине, за которого "готова отдать все": "Он – преступленье мое, все отдам за него".

Также на своей странице в Instagram Лорак опубликовала mood-видео к этой песне, на котором она предстала с ярким макияжем.

Песня "Он" войдет в новый альбом Ани под названием "Я жива". Дата выхода пока не называется.

Ранее Ани Лорак после первого за 7 лет выступления в Украине выпустила украиноязычную песню и клип на нее. Новая композиция выступающей в РФ артистки - "Бачила". Это лирический трек о любви. "Слова из глубины моего сердца" — так описала свою новую работу сама Каролина.

Ани Лорак: что о ней известно

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области, сейчас певице 43 года.

Она представляла Украину на Евровидении 2008 и заняла второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певицу называют опальной, ведь она живет и работает в России. В 2021 году впервые за 7 лет она выступила в Украине.

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Автор: Ольга Робейко